De Martino scippato: gli rubano l'orologio col trucco dello specchietto

Il conduttore di ed ex ballerino Stefano De Martino è rimasto vittima del furto del suo orologio Patek Philippe, del valore di alcune migliaia di euro, ieri pomeriggio in zona Bocconi a Milano. De Martino sarebbe stato avvicinato da due uomini in scooter che hanno usato il "trucco dello specchietto". Hanno urtato lo specchietto della sua Mercedes e, quando il conduttore ha tirato fuori la mano per rimetterlo in posizione, gli hanno sfilato l'orologio. Il conduttore ha quindi chiamato la Polizia denunciando l'episodio.

Il "trucco dello specchietto" è una delle frodi stradali più diffuse e subdole in Italia, nota anche come "trucco dello specchietto retrovisore". Si tratta di una tecnica usata da bande organizzate per raggirare automobilisti distratti e incassare risarcimenti assicurativi fraudolenti. Il meccanismo è semplice ma ingegnoso: durante una marcia in autostrada o su strade extraurbane, il truffatore si posiziona dietro la vittima con un veicolo modificato. All'improvviso, fa finta di urtare lo specchietto retrovisore laterale dell'auto di fronte, simulando un tamponamento lieve. Il rumore – spesso creato con un oggetto metallico o un complice appiedato – convince la vittima di un contatto reale, spingendola a fermarsi per verificare i danni.Una volta scesi, i malviventi sfruttano la confusione: mostrano graffi preesistenti o falsi danni, esagerando l'impatto per ottenere un accordo immediato.

La vittima, spaventata da multe o procedure lunghe, paga in contanti (da 100 a 500 euro) per evitare denunce. In versioni più elaborate, usano telecamere nascoste per filmare la scena e alterare prove, o coinvolgono falsi testimoni. Secondo i dati dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) del 2023, queste truffe causano danni per oltre 200 milioni di euro annui, con picchi in autostrade come l'A1 o l'A14, dove il traffico è intenso.Per difendersi, non fermatevi mai immediatamente: segnalate con le quattro frecce, spostatevi in un'area sicura e chiamate i Carabinieri (112).