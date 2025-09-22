Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Ilaria Salis ora frigna: "Voglio essere processata in Italia, non in Ungheria"

di Ignazio Stagnolunedì 22 settembre 2025
Ilaria Salis ora frigna: "Voglio essere processata in Italia, non in Ungheria"

(Ansa)

1' di lettura

In un'intervista al Corriere della Sera, Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), esprime la sua determinazione nel fronteggiare le accuse. Ma... solo in Italia. Arrestata nel febbraio 2024 a Budapest con l'accusa di aver aggredito a due estremisti di destra a Budapest durante il raduno "Giornata dell'Onore" – un evento che commemora l'assedio nazista del 1945 – Salis ha trascorso 15 mesi in carcere preventivo prima di essere liberata grazie all'elezione a europarlamentare a giugno 2024.

Ora, accusata di lesioni, rivendica un processo equo: "Voglio essere processata, ma in Italia. In Ungheria la sentenza è già scritta: Orban mi ha definita terrorista, il governo ha diffuso coordinate del carcere per me. È un processo politico, con magistratura non indipendente e torture come ritorsione".

Ilaria Salis contro Orban: gli intrighi dietro al voto a Bruxelles

«Sono ore decisive per la mia vita e per la democrazia», dice Ilaria Salis a pochi giorni dal voto della Com...

Domani, 23 settembre, la Commissione Affari Giuridici (Juri) del Parlamento Europeo voterà a porte chiuse sulla revoca della sua immunità, richiesta da Budapest il 10 ottobre 2024. Se approvata, il voto finale è previsto per il 7 ottobre in plenaria. Salis, assistita da avvocati, insiste: "La difesa dell'immunità è essenziale per evitare persecuzione. L'articolo 9 del Protocollo 7 permette un processo in Italia, dove ho la stessa immunità dei parlamentari nazionali, senza arresto senza autorizzazione ma con garanzie democratiche". Insomma, la resa dei conti si avvicina...

Ilaria Salis gode per l'Italia nel caos? Travolta dagli insulti

"Di fronte a un genocidio, alle complicità e all’inazione, sospendere il normale corso delle cose per ...

L'ultimo autogol Ilaria Salis gode per l'Italia nel caos? Travolta dagli insulti

Il voto a Bruxelles Secondo voi Ilaria Salis rischia davvero la revoca dell'immunità parlamentare?

L'Ungheria la rivuole in galera Ilaria Salis contro Orban: gli intrighi dietro al voto a Bruxelles

tag
ilaria salis

L'ultimo autogol Ilaria Salis gode per l'Italia nel caos? Travolta dagli insulti

Il voto a Bruxelles Secondo voi Ilaria Salis rischia davvero la revoca dell'immunità parlamentare?

L'Ungheria la rivuole in galera Ilaria Salis contro Orban: gli intrighi dietro al voto a Bruxelles

ti potrebbero interessare

3072x2048

Ilaria Salis gode per l'Italia nel caos? Travolta dagli insulti

Andrea Carrabino
3072x2002

Secondo voi Ilaria Salis rischia davvero la revoca dell'immunità parlamentare?

3072x2048

Ilaria Salis contro Orban: gli intrighi dietro al voto a Bruxelles

Pietro Senaldi
3072x2048

Pontida, il generale Vannacci con la maglia di Kirk: "La scorta me la faccio da solo"

Andrea Carrabino