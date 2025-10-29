DiMartedì, Francesca Albanese fuori controllo: "Gli ostaggi non c'entrano"

"Non ho creduto neanche per un momento che si sarebbe arrivati al cessate il fuoco, tanto meno di pace visti quali erano i presupposto". L'Idf ha appena annunciato un nuovo raid sulla Striscia di Gaza, a seguito dell'assassinio di un soldato israeliano da parte di Hamas, e Francesca Albanese in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7 coglie subito l'occasione per sparare a zero contro Israele e contro gli Stati Uniti, come d'altronde fa da mesi. Anzi, da anni.

La relatrice speciale per le Nazioni Unite sui territori occupati palestinesi insiste: "Il quadro normativo che utilizziamo ormai in tanti, anche la commissione d'inchiesta Onu su Israele e Palestina, il meccanismo più vicino a una Corte internazionale che abbiamo, conclude che si sta trattando di un genocidio. Questo - prosegue la Albanese - permette di capire che l'intento è quello di distruggere un popolo in quanto tale. Perché? Per prendersi la terra".