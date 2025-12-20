Garlasco, sospetti su Stasi: la parola che ha "condannato" Chiara

Si parla dell'omicidio di Garlasco a Quarto Grado. Nella puntata in onda venerdì 19 dicembre, tra gli ospiti c'era Roberta Bruzzone. La criminologa ha commentato il materiale trovato sul pc di Alberto Stasi, sottolineando alcuni tratti narcisistici della personalità e suggerendo che una frase di Chiara Poggi possa aver scatenato una reazione d’impeto. In particolare, è stato il ragionamento della Bruzzone, le immagini pornografiche rilevate nel pc e catalogate in maniera quasi ossessiva, rappresenterebbero "l’elemento che ci consente di avere una lettura genuina e autentica di chi è davvero Alberto Stasi".

Da qui la sua conclusione: "Non credo francamente che Chiara Poggi potesse essere soddisfatta dalla relazione affettiva e sessuale con Alberto Stasi. Il problema grosso (…) è il rischio che quello che è stato visto venga divulgato". Per questo, a suo dire, "è bastato che lei dicesse che era stanca di questa situazione (…) per scatenare una rabbia di questo tipo".