Corriere della Sera, chi nominano come condirettori: la prima volta in due, una rivoluzione al vertice

Qualcosa in più di una "rivoluzione rosa" in via Solferino: Fiorenza Sarzanini e Barbara Stefanelli sono state nominate condirettrici del Corriere della Sera ed è una storica prima volta negli oltre 100 anni di vita del quotidiano oggi diretto da Luciano Fontana. Stefanelli era già vicedirettrice vicaria e responsabile di Sette, il settimanale del venerdì del Corsera, mentre Sarzanini era vicedirettrice nonché firma di prestigio in materia politico-giudiziaria.

Come spiega Italia Oggi, che ha pubblicato l'indiscrezione, cambierà così l'organizzazione interna del giornale in mano a Urbano Cairo: Sarzanini è di base a Roma, Stefanelli a Milano. Non solo: "Oggi - si legge su IO - il vicedirettore Venanzio Postiglione assume anche la direzione di Sette, oltre a rimanere editorialista e coordinatore degli eventi per il compleanno del quotidiano festeggiato al Teatro alla Scala".

Altra poltrona in ballo quella di Davide Casati, oggi responsabile del digitale di via Solferino, che secondo Italia Oggi dovrebbe a sua volta essere nominato vicedirettore.

Confermati nella squadra che affianca il direttore Fontana i vice Luciano Ferraro, Giampaolo Tucci e Daniele Manca. Le cariche di Stefanelli e Sarzanini diventeranno operativi a metà maggio e allora dovrebbe venire ampliato anche l'ufficio centrale, conclude Marco Capisani su Italia Oggi.