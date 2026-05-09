Libero logo
Garlasco
Nicole Minetti
Scandalo arbitri
Jannik Sinner
Iran

Del Debbio smonta le balle su un suo addio a Mediaset: "Smentisco tutte le voci, incontro entusiasmante con Pier Silvio Berlusconi"

sabato 9 maggio 2026
Del Debbio smonta le balle su un suo addio a Mediaset: "Smentisco tutte le voci, incontro entusiasmante con Pier Silvio Berlusconi"

1' di lettura

Paolo Del Debbio in merito alle indiscrezioni che si rincorrono da giorni sul suo futuro televisivo risponde così: "Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l’editore Pier Silvio Berlusconi, dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset. Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante.Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c’è nulla di vero. Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene. Sono le solite ricostruzioni fantasiose alle quali, francamente, sorrido e vado avanti con serenità".

ti potrebbero interessare

Le scarpe del Papa spopolano sui social: il messaggio nascosto

Le scarpe del Papa spopolano sui social: il messaggio nascosto

Grazia a Nicole Minetti, Cipriani contro il Fatto Quotidiano: "Risarcimento da 250 milioni di dollari"

Grazia a Nicole Minetti, Cipriani contro il Fatto Quotidiano: "Risarcimento da 250 milioni di dollari"

PiazzaPulita, foto-fake di Meloni? La risposta con cui Michele Serra spiana Corrado Formigli

PiazzaPulita, foto-fake di Meloni? La risposta con cui Michele Serra spiana Corrado Formigli

Checco Zalone snobba il circolino dei David

Checco Zalone snobba il circolino dei David

Pietro Senaldi