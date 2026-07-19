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Mario Roggero, rissa tra Ruggeri e Costamagna: "Sicuri che devo vergognarmi io?"

domenica 19 luglio 2026
Mario Roggero, rissa tra Ruggeri e Costamagna: "Sicuri che devo vergognarmi io?"

1' di lettura

Il caso del gioielliere Mario Roggero, incarcerato dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, continua ad alimentare il dibattito pubblico. Al centro della polemica, questa volta, c'è uno scambio di battute su X tra il cantautore Enrico Ruggeri e la giornalista Luisella Costamagna.

Tutto nasce da un post di Ruggeri, che definisce la vicenda "complessa e controversa" e invita a una riflessione, aggiungendo: "Qualsiasi opinione è lecita, anch'io ascolto e rifletto. Ma che quelli che difendevano il green pass si appellino allo 'stato di diritto' mi sembra quantomeno ridicolo". Un commento che, secondo l'autore dell'articolo, evidenzia le contraddizioni di chi avrebbe sostenuto le restrizioni durante la pandemia e oggi richiama il rispetto rigoroso delle norme.

La replica di Costamagna si concentra invece sulla figura del cantautore: "Se quelli che scrivono queste cose non avessero fatto Quello che le donne non dicono o Il mare d'inverno mi vergognerei per loro. O forse mi vergogno per loro lo stesso".

Ruggeri ribatte accusando la giornalista di evitare il confronto sul merito: "Solita procedura, offese senza entrare nel merito". Quindi rivendica la coerenza delle proprie posizioni: "Io ho difeso le mie idee pagando un prezzo molto alto. Mentre c'è chi per aver fatto da cassa di risonanza a quel sistema ha avuto in cambio ingaggi, trasmissioni, ospitate... Siamo sicuri che devo vergognarmi io?".

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