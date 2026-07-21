Pippo Di Marca si è suicidato, volo dal terrazzo: "Scusate, non ce la faccio più"

Martedì mattina, nel quartiere di Trastevere, l’artista catanese Pippo Di Marca è morto dopo essersi lanciato dal terrazzo del palazzo di tre piani in via di San Francesco a Ripa 31, dove abitava. Il decesso è stato immediato. Sul posto sono intervenuti la Polizia Scientifica e i sanitari del 118. Pippo Di Marca era malato da tempo e questa condizione lo aveva profondamente segnato. In un biglietto lasciato in casa, rivolto alla moglie e al figlio presenti nell’appartamento, ha scritto: "Scusate, non ce la faccio più: non è questa la vita che voglio".

Nel messaggio spiegava di non riuscire più a sopportare la malattia che gli impediva di condurre l’esistenza che desiderava.La notizia ha colpito il mondo del teatro italiano. Di Marca era una figura storica della scena sperimentale: attore, autore, performer e ideatore del Meta-Teatro, spazio da lui fondato negli anni ’70 insieme alla relativa compagnia. Nel corso della carriera aveva collaborato con grandi maestri come Carmelo Bene e Leo de Berardinis, distinguendosi per una ricerca teatrale visionaria e totale.Solo sei giorni prima della tragedia aveva pubblicato un video su Facebook in cui si era raccontato. Il suo gesto ricorda quello del grande regista Mario Monicelli, che nel 2010, a 95 anni, si tolse la vita lanciandosi da un ospedale romano. La polizia del commissariato Trastevere, guidata dal dirigente Angela Losacco, ha effettuato i rilievi del caso. La comunità artistica e il pubblico romano perdono così un protagonista originale e appassionato del teatro contemporaneo.