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Ranucci e Gabanelli, "gran rubacuori...": il clamoroso video due settimane prima dell'attentato

giovedì 30 luglio 2026
Ranucci e Gabanelli, "gran rubacuori...": il clamoroso video due settimane prima dell'attentato

2' di lettura

Dagospia rilancia un video del 30 ottobre 2025 con protagonista le conquiste amorose di Sigfrido Ranucci. Ci troviamo a due settimane dall’attentato di Pomezia ai danni del conduttore di Report. Siamo nello studio di Splendida Cornice, il canale è Rai3, e Milena Gabanelli parte nell’elogio: «È un gran rubacuori». Risatine. L’ilarità è ovunque, gli ammiccamenti riempiono ogni spazio nel tubo catodico.

«Le raccoglie a man bassa», insiste la Gabanelli. La padrona di casa Geppi Cucciari è incuriosita. Dice: «Andiamo a fondo di questa cosa». Ranucci sorride sornione. «No, non è vero», si schermisce. «Non abbastanza per diventare presidente del Consiglio», le mire alte, anzi altissime. La Cucciari divertita: «Ma perché volevi diventare presidente del consiglio?». Poi tranquillizza il pubblico in sala e davanti alla tv. «Guarda Sigfrido tenderei a escludere che questo possa accadere te lo dico».

Dagospia indugia. «Erano battute, certo, ma oggi prendono un’altra piega, un significato differente alla luce dell’“attentato d’amore” di Lavitola per lanciare Ranucci in politica e sulle prodezze erotiche del “Rocco Sigfrido” con stagiste e fonti in gonnella». E poi ricorda un episodio del novembre 2021 quando «la sua fama di tombeur des femmes arrivò agli onori della cronache per una lettera anonima inviata alla direzione di Viale Mazzini».

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