Gassmann prende in giro Meloni? "Li hanno presi tutti! Noi salvi", viene travolto

Alessandro Gassmann interviene con ironia sulla tensione tra Italia e Spagna nata dalla crisi migratoria di Ceuta e dai controlli introdotti nell'area Schengen. L'attore, mentre viaggiava in aereo dalla Spagna verso l'Italia, ha pubblicato sui social un messaggio sarcastico sulle verifiche alle frontiere: "Sono su un aereo che dalla Spagna mi riporterà in Italia. Siamo circondati da individui che parrebbero essere terroristi, anche se parlano italiano o spagnolo e cercano di apparire tali! Poi vi racconterò all'arrivo se il fronte di difesa alla dogana funziona alla perfezione nel difendere l'italico suolo. Pregate per noi".

Dopo l'arrivo, Gassmann ha rincarato la dose con un secondo post: "Vi aggiorno: li hanno presi tutti, noi salvi e orgogliosi! Grazie davvero!". L'ironia dell'attore ha però provocato una forte reazione sui social, dividendo gli utenti. Se alcuni hanno apprezzato il tono sarcastico, numerosi commenti hanno contestato l'intervento di Gassmann su un tema politico e migratorio.

Tra le critiche più dure c'è chi gli ha scritto: "Alessandro io starei sul ruolo di attore non fosse altro per la notorietà che hai", mentre un altro utente lo ha invitato a "limitarsi a svolgere il suo lavoro di attore e di non occuparsi di politica".

Altri hanno invece spostato l'attenzione sulla situazione dei migranti a Ceuta: "Esibire un documento di identità non è poi così grave", mentre "Grave è vedere quella massa umana senza acqua, né cibo... un colpo allo stomaco".