È morta Fiorenza Marchegiani: lutto nella tv, aveva 73 anni

Fiorenza Marchegiani, attrice italiana originaria di Osimo (Ancona), è morta a 73 anni. Nata nel 1953, si era fatta conoscere al grande pubblico grazie al cinema, in particolare per il ruolo di Marta, la fidanzata del protagonista, nel primo film di Massimo Troisi Ricomincio da tre (1981), che rappresentò anche l’esordio alla regia del napoletano.La sindaca di Osimo, Michela Glorio, ha espresso sui social il cordoglio della città: «Grazie Fiorenza per quanto hai dato alla cultura e al cinema italiano e grazie per aver portato sempre nel cuore le tue origini. Osimo è stata e sarà sempre orgogliosa di te». Ha rivolto un pensiero ai familiari e a quanti le volevano bene.

La formazione e gli inizi di carriera di Marchegiani furono legati soprattutto al teatro. Debuttò allo Stabile di Genova interpretando opere come La foresta di Aleksandr Ostrovskij e I due gemelli veneziani di Carlo Goldoni, entrambe dirette da Luigi Squarzina. Dopo alcune esperienze televisive con la Rai, arrivò il debutto cinematografico destinato a renderla popolare.Negli anni successivi alternò cinema, teatro e soprattutto televisione, costruendo una lunga carriera nelle fiction e nelle soap opera.

Tra i ruoli più noti figurano Letizia Visconti in Vivere, Giancarla Morante in Incantesimo, e partecipazioni a Elisa di Rivombrosa, Distretto di Polizia, Un amore e una vendetta. Dal 2012 al 2015 interpretò Livia Monforte in Le tre rose di Eva.Con la sua scomparsa il cinema e la televisione italiani perdono un’attrice che ha attraversato diversi generi e generazioni di spettatori, mantenendo sempre un legame affettivo con le proprie radici marchigiane.