Di Battista, delirio complottista: "Dietro c'è Israele, è stato avvelenato"

Il problema è che questi votano. E il loro voto conta come quello degli altri. Nel manicomio-social è esploso il complottismo sul dramma di Alessandro Di Battista: dietro, stando a numerose zucche vuote in servizio permanente, ci sarebbero gli intrighi più disparati. Disperato, invece, è chi li immagina. Una ragazza, evitiamo i nomi per pietà, scrive su Facebook: «Aveva dato fastidio a qualcuno?». La stessa domanda, scritta così, torna centinaia di volte. Ma ci sono versioni differenti: «Dietro c’è Netanyahu, Di Battista dava fastidio a Israele, l’hanno fatto fuori». «Sì», gli risponde uno che nella foto del profilo ha un alieno e si capiscono molte cose, «l’ha fatto fuori quel bastardo!». E ancora: «Strano, supportava le cause pro-Pal...». Arriva il genio: «Non vorrei pensare male ma ormai accadono cose strane a tutti quelli che criticano merdanyau. Spero di sbagliarmi». «Sì, tutta colpa del Mossad», lo sbertuccia subito un signore che evidentemente non se ne intende di questioni internazionali.

È un florilegio di bestialità, e c’è chi paragona quanto accaduto all’ex deputato 5Stelle all’avvelenamento di Aleksej Naval'nyj: «Nuovo caso Naval’nyj?». Chiediamo scusa, l’utente non ha certezze ma pare di capire un serio sospetto. Un ragazzo accredita la pista: «Sono l’unico che ha pensato a un avvelenamento?». Purtroppo no. Prosegue: «Il modus operandi sarebbe russo, e Di Battista porta via voti ai 5Stelle... Forse esagero». Anche con l’alcol.

Interviene una signora che nell’immagine del profilo si scatta un selfie a casa: «Nonostante ultimamente ce l’ha con il Movimento, spero guarisca presto!». Abbiamo riportato il “post” com’è stato scritto. «Di cosa parlava in teatro? Epstein e Ucraina e mi pare non ci siano altri dubbi su queste gravi condizioni». Dello scrivente di sicuro. Altri accusano la Cia, altri ancora direttamente Trump . Attenzione: per alcuni no-vax Di Battista è vittima dei tre vaccini.

Un nome lo riportiamo, quello del “dottor Giulio Blasilli” – si presenta così sui social – il quale ha scritto: «Al di là delle opinioni politiche, davanti a una notizia così dovrebbe esserci prima di tutto rispetto. È ricoverato dopo un malore accompagnato, secondo le prime informazioni, da un forte mal di testa; le condizioni vengono descritte come gravi e anche il ministero degli Esteri è in contatto con l’ambasciata. Eviterei supposizioni e soprattutto quell’abitudine dei social di trasformare persino la malattia in terreno di scontro. Prima delle appartenenze viene la dimensione umana».

LA POLITICA

Oltre ai “post” complottisti riportiamo quello del deputato contiano Dario Carotenuto, dai più conosciuto per la dimenticabile partecipazione alla seconda tragicomica Flotilla. Il quale non evoca nulla (lo sottolineiamo) ma a diversi utenti è parso inutilmente polemico: «In bocca al lupo a Di Battista ricoverato in un ospedale a Cuba, dove speriamo ci sia elettricità». Claudio Mastrangelo, già nella segreteria nazionale del Pd e candidato a quella di Pescara, ha scritto che si unisce «alle preghiere di Tajani», ma ha aggiunto che il ministro avrebbe potuto «aggiungere l’impegno dell’Italia per far arrivare a Cuba medicine e generatori». Una prece.