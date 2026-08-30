Alessandro Di Battista, l'ultima frase sui social prima del malore

Restano ore di apprensione per Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle e oggi giornalista e autore, ricoverato a Cuba dopo un malore. L'ex parlamentare, che si trovava sull'isola per motivi professionali, è stato trasferito in ambulanza dall'ospedale di Santa Clara a una struttura sanitaria dell'Avana, dove sarà sottoposto a ulteriori accertamenti.

A destare particolare attenzione è anche la sua attività sui social nelle ore precedenti al ricovero. Di Battista aveva infatti continuato a comunicare con i suoi follower fino a tarda notte, pubblicando contenuti sulla situazione internazionale.

L'ultimo messaggio su Facebook è stato pubblicato intorno alle 22. Nel post, Di Battista ha scritto: "Lo Stato terrorista di Israele continua a bombardare contemporaneamente Palestina, Libano e Siria". Un messaggio dai toni forti, in linea con le sue frequenti prese di posizione sulla politica internazionale.

Non si sarebbe fermato qui. Intorno alle 2 del mattino, Di Battista ha condiviso anche una storia su Instagram, rilanciando un video del giornalista e fotoreporter palestinese Salah Ostaz, impegnato nella Striscia di Gaza. Il filmato documentava un attacco contro civili in una località nel nord della Striscia.

Nel frattempo, l'Italia segue da vicino la situazione. L'ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, si è recata in ospedale per raccogliere informazioni e garantire il collegamento con le autorità cubane. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha assicurato la massima assistenza.

Il governo ha inoltre messo a disposizione un aereo sanitario per un eventuale rientro in Italia, ma saranno i medici a stabilire se il trasferimento sia compatibile con le condizioni di salute di Di Battista.