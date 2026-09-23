Di Battista e il video per Floris: "Ecco come sto"

Alessandro Di Battista, ospite in video a DiMartedì su La7, ha annunciato di essere in ripresa dopo un grave problema di salute e di voler tornare presto in trasmissione. "I medici cubani mi hanno salvato la vita. Tornerò presto, mi sento ogni giorno meglio, più in forze", ha dichiarato l’ex deputato del Movimento 5 Stelle.Nel messaggio ha espresso gratitudine alla comunità del programma: "Volevo salutare tutti voi e ringraziare tutta la comunità di DiMartedì perché mi avete scritto migliaia di messaggi. Ho sentito tutto questo affetto".

Un ringraziamento particolare è andato a Giovanni Floris "per lo spazio che mi ha sempre dato e mi darà e per la libertà totale che mi ha sempre concesso di dire tutto quello che ho ritenuto opportuno e doveroso".Di Battista ha spiegato di non potersi ancora collegare in studio ("Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, forse è un po’ presto"), ma di voler comunque raccontare quanto gli è accaduto e, soprattutto, la situazione a Cuba. "Punto a sfruttare, nel senso buono del termine, gli spazi mediatici che mi vengono concessi e la libertà che Giovanni mi ha sempre dato, per fare denunce. Fa parte della mia vita", ha detto.Ha quindi denunciato quello che definisce "questo assedio medievale che sta subendo Cuba e il popolo cubano ad opera degli Stati Uniti d’America". Riferendosi alle recenti dichiarazioni del presidente americano, ha aggiunto: "Anche oggi Trump ha detto frasi da bullo indecoroso".Il politico ha così anticipato che, al suo ritorno, userà lo spazio televisivo per approfondire sia la sua vicenda personale sia le condizioni del Paese caraibico.