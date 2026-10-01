Andrea Tempestini, il ricordo di Francesco Becchi: "Il mio primo giorno da stagista e le sue lezioni di giornalismo"

«Piacere, sono Andrea ed è un piacere averti qui con noi». Giusto il tempo di una stretta di mano e Andrea Tempestini torna a battere sulla tastiera. Lo fa con una velocità e una potenza che, in qualche modo, non fanno che confermare il suo cognome. Sono le 9.15 del mattino ed è già seduto alla scrivania. Il resto della redazione è ancora vuoto. Nei giorni successivi capirò che i giornalisti arrivano verso le 10 e che, soprattutto per il cartaceo, conta più il tardo pomeriggio, quando non addirittura la sera, che la mattina.

Sbrigati i convenevoli, Tempestini comincia a smistare temi a destra e a manca. Di fianco a me c'è Claudio Brigliadori, che ascolta un video a tutto volume e sbraita come un pazzo. Dall'altra parte dello schermo, Caterina Spinelli non fa una piega. Sembra esserci abituata. «Franz, e tu cosa vuoi fare? Stai con le mani in mano?», grida Andrea dal suo ufficio, mentre mi manda un articolo che riassume in una frase: «Un magistrato ha preso una multa e ha insultato la polizia». «Scrivilo, hai 20 minuti», aggiunge ridacchiando.

Venti minuti per il mio primo articolo? Ma questo è matto, penso tra me e me. Nel frattempo, Brigliadori ne ha già scritti tre, senza smettere di parlare per mezzo secondo. Ma come ha fatto? Oggi neanche l'intelligenza artificiale sarebbe in grado di stargli dietro. Scrivo: «La gincana della toga è stata osservata da una volante della polizia locale, che ha immediatamente fermato e multato la magistrata. Ai poliziotti che l'hanno sanzionata, Monica Cupertino avrebbe inoltre rivolto testuali parole: “Con il bollettino postale mi ci pulisco il c***”». «La citazione la mettiamo nel titolo», dice Tempestini, compiaciuto. «Però occhio alla SEO».

La SEO? E cosa sarebbe? «È importante, Franz. Oggigiorno è ancora più importante di quello che c'è scritto nell'articolo. Se il pacchetto non è bello, nessuno vuole aprirlo». Tempestini prende il mouse del mio computer e mi aiuta a compilare i metadati. I nomi vanno all'inizio dell'URL, le parolacce non si scrivono mai per intero, si usano gli asterischi. Me lo spiega mentre batte sulla mia tastiera come Chopin sul pianoforte. Di parolacce, a Libero, se ne usano tante, come imparerò presto. Mi piace. Alla fine della giornata ho scritto tre articoli: oltre a quello sulla magistrata multata, un pezzo di gossip e uno di sport. Per essere il mio primo giorno da giornalista, niente male, penso. «Bravo, dai. Però Cate ne ha scritti 12», mi dice Tempestini, dandomi una pacca sulla spalla.

Lui era così. Raggiunto un obiettivo, non c'era tempo per festeggiare: il focus era già sul prossimo. Passano i mesi e il mio stage finisce. In sei mesi ho scritto oltre 600 articoli e acquisito una conoscenza approfondita del giornalismo online e del funzionamento di una redazione di un quotidiano nazionale. Ma, soprattutto, ho maturato una certezza: questo è quello che voglio fare per tutta la vita. Anche perché altro non so fare. Lo avrei capito senza Tempestini? Passano i mesi e gli anni. Nel frattempo divento giornalista per la Berliner Zeitung. Ogni tanto mando un messaggio ad Andrea. «Guarda, ho scritto l'articolo di copertina dell'edizione del fine settimana. Ho seguito l'ultima udienza del caso Assange nell'aula di tribunale a Londra». «Pazzesco, grande Franz», risponde, aggiungendo uno smiley che fa l'occhiolino. Ora Andrea non c'è più.

«Se ne va a 40 anni», titolano i quotidiani online. Una pagina sul cartaceo, qualche articolo, poi la vita riprende il suo corso, come se nulla fosse successo. Come se Andrea ci fosse ancora. Io, semplicemente, non riesco a credere che se ne sia andato. Eppure so che, ogni volta che leggerò il mio nome sopra un articolo, penserò a lui. A quelle lunghe giornate nella redazione di viale Majno, alle sue lezioni di giornalismo e a quel modo tutto suo di insegnarmi un mestiere che, da allora, è diventato la mia vita.