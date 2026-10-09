"Ci espulgono": la figuraccia in tv della piddina Libero. E Formigli...

Polemiche dopo l’intervento di Virginia Libero, segretaria nazionale dei Giovani Democratici, ospite di "Piazza Pulita", la trasmissione condotta da Corrado Formigli. In collegamento da piazza Bologna, a Roma, la dirigente del Pd è intervenuta sul tema dell’emergenza abitativa, denunciando le difficoltà che colpiscono le nuove generazioni e le persone più fragili.

“Ma come è possibile che in Italia le case vuote sono più di 500mila e abbiamo città in cui i centri storici espulgono la nostra generazione e la gente fragile…”, ha dichiarato Libero durante il collegamento. A suscitare le critiche è stato soprattutto il termine “espulgono”, utilizzato al posto della forma corretta “espellono”, dal verbo espellere.

L’errore grammaticale è diventato il fulcro di una valanga di commenti critici, come sottolinea ilSecolo d'Italia, nei confronti della giovane esponente politica, indicata come una delle figure emergenti del Partito democratico. Nel mirino sono finiti anche il conduttore Corrado Formigli e il giornalista Marco Damilano, presenti in studio, che non sono intervenuti per correggere l’espressione.