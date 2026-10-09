Storie Italiane, rissa Lovati-Zanella: "Ciucci il latte da tua madre"

Nuovo scontro televisivo sul delitto di Garlasco durante "Storie Italiane", il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Protagonisti della lite, andata in onda il 9 ottobre, l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, e il giornalista Gianluca Zanella. Al centro del confronto, l’origine di alcuni documenti legati all’inchiesta e, in particolare, la consulenza Linarello.

Intervenuto per chiarire la propria posizione sull’indagine per corruzione, Lovati ha respinto le accuse e rivendicato la correttezza del proprio operato. La discussione si è accesa quando Zanella gli ha chiesto spiegazioni sulla provenienza della consulenza. Il legale ha sostenuto di averla ricevuta dal giornalista Giangavino Sulas, ormai scomparso, definendolo il suo "angelo custode".

Una ricostruzione contestata da Zanella, che ha replicato: “A noi interessano le carte, chi le ha dato la consulenza Linarello.. quello ci interessa e non dica che è stato Sulas che è un insulto alla sua memoria”. Lovati ha quindi rilanciato: “Vieni al mio processo e vedrai che sarà assistito da quell'angelo custodo”. Il giornalista lo ha invitato a smettere, accusandolo di rendersi ridicolo. A quel punto, il confronto è degenerato in un attacco personale. “Smettila tu che sei nato ieri, ciucci ancora il latte dalle te**e di tua madre. Non sai neanche cosa dici, vai all'asilo”, ha sbottato l’avvocato.

Zanella ha ribattuto sostenendo che Sulas avesse ricevuto informazioni da una fonte inattendibile: “Sulas prese una grande toppa, pace all'anima sua, sia affidò a una fonte falsa ed ebbe l'onestà intellettuale di dirlo”. A quel punto, la conduttrice Eleonora Daniele è intervenuta per riportare la calma, rivolgendosi al sacerdote presente in studio: “Don Gaetano, metta pace. L'ho chiamata appositamente. La prego”.