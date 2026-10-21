Otto e Mezzo, Cazzullo si tradisce dalla Gruber: ci scappa l'endorsement per Schlein?

Aldo Cazzullo a Otto e Mezzo commenta insieme a Silvia Salis cosa sta accadendo in questi giorni caldissimi. La sindaca di Genova, ospite nello studio della Gruber attacca a testa bassa la premier: "Meloni ha dato la solita risposta, cioe' nuovi decreti. Un messaggio sbagliato che parla alla pancia del paese. Sono reati gia' previsti dalla legge. Il Parlamento viene sminuito se si segue sempre la cronaca tramite decreti. E i risultati non si vedono".

E ancora: "Non dobbiamo arrenderci alla deriva di passare da Stato sociale a Stato penale. Non e' vero - rilancia - che non ci sono i soldi, lo dimostrano i centri in Albania e gli sconti sulle accise. Il bilancio e' il documento politico per eccellenza, lo so da amministratore: dove scegli di mettere i soldi e' li' la tua politica. C'e' molto da fare sulla spending review, ma anche sulla lotta all'evasione. Deve essere seguito da un'idea politica. La patrimoniale arriva dopo, ma va spiegata bene perche' fanno credere a persone con un piccolo patrimonio di essere coinvolte. Va presa in considerazione, ma in modo serio". Poi parla del suo impegno sul campo nazionale: "Con Schlein ci sentiamo spesso. Non mi ha chiesto formalmente di fare la federatrice, ma mi sostiene a Genova come Pd". Ed è proprio discutendo della segretaria del Pd che a Cazzullo sfugge un ragionamento. In sostanza, la firma del Corriere, spera che Schlein riesca a mobilitare i giovani. Un endorsemenent nemmeno tanto velato...