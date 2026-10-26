Formigli, balle su bimbi e maranza: Mister Piazzapulita, esplode il caso

Non è semplicemente un egregio attore, il nostro. Ma un toscanaccio come Formigli. E come Corrado spacca il video. Lo rompe proprio e con esso qualcos’altro di intimamente tuo. E te lo ritrovi sul divano. Come se ti volesse riempire di botte. Anzi ti mena proprio. Energico e testosteronico suo malgrado, il Massini vorrebbe essere un pensoso intellettuale gramsciano ma sotto sotto è un fuciliere del Reggimento Lagunari Serenissima coi bicipiti tatuati. E con innate e straordinarie qualità teatrali. Forte della licenza poetica permessa agli attori, prende in giro noi «buzzurri di destra». E parla degli immigrati etichettandoli come «bingo bongo». Domanda: quando mai qualcuno a destra che abbia un minimo di visibilità si è mai espresso in tal senso? Arlecchino si confessò burlando, verrebbe da dire.

Non una, non due, ma tre uscite a vuoto. Ed un portiere che va per farfalle finisce per raccogliere la palla in rete. È il neanche troppo strano caso della trasmissione Piazzapulita su La7 che nelle prime sei puntate andate in onda in questa stagione di gaffes ne ha collezionate tre. La prima è quella di Stefano Massini.

Ingrana la quarta e difende la necessità dell’immigrazione incontrollata e senza freni «perché altrimenti a raccogliere i pomodori ci vai tu». Massini svela e sposa l’approccio produttivista: servono gli schiavi per portarti l’hamburger a casa alle 23 o per acquistare la vaschetta di fragole a due euro e sessanta.

PROBLEMA

E se questo porta con sé perdita di identità, aumento della criminalità e degrado per le strade? Nessun problema anche «perché se no a battere sul marciapiede ci va tua sorella». È lapidario il parà gramsciano. Negli Stati confederati del sud avrebbe fatto la sua porca figura. L’autogol della terzomondista Piazzapulita smuove il tabellone. Siamo sotto di un goal. Ci servono gli immigrati perché stiano nei campi; e che abbiano almeno una sorella che batta il marciapiede.

L’esaltazione di qualsiasi essere umano che somigli lontanamente ad un immigrato è il core business della Piazzapulita inc. Fouad Krarmi racconta di lavorare in un bar per sei euro all’ora. Poi Claudio Borghi gli chiede «se veramente il suo contratto è regolare e prevede una paga di sei euro» e lo sguardo si perde nel vuoto. Ma Krarmi tiene la linea del Piave e dice «sì». Non convintissimo, ecco. E poco più avanti viene infatti sbugiardato perché la paga è otto euro. Formigli ne prende le difese valorizzando le argomentazioni di Fouad.