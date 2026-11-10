Caro papà di Aurora, grave attaccare sua figlia? No, grave dimenticare chi ci ha aiutato

Il botta e risposta tra Olinto R. Valentini, padre di Aurora, e Alessandro Sallusti.



È grave attaccare mia figlia per il viaggio in Israele

Mia figlia Aurora è andata in Cisgiordania con i suoi soldi e con i suoi soldi sarebbe tornata. Questo per cominciare, perché si fa presto a insinuare.

La vera notizia - quella che un giornale degno di questo nome avrebbe dovuto raccontare - è che persone inermi, proprietarie di un terreno, vengono private del diritto di trarne qualsiasi profitto. Mi chiedo: il giornalista di Libero sarebbe rimasto in silenzio se l’esproprio fosse toccato a lui?

In Italia, al solo annuncio di un procedimento di esproprio, partono ricorsi a raffica. Eppure Libero sembra trovare accettabile - persino giusta - la collettivizzazione forzata dei beni altrui. Strano liberalismo.

Mia figlia e gli altri ragazzi non hanno commesso alcun reato. Zero. Nessuno. Sono stati trattenuti per due giorni senza che i nostri diplomatici potessero nemmeno vederli o rassicurare le famiglie.

Chi ha commesso un reato - sequestro di persona aggravato, con armi e intimidazioni - sono coloro che hanno organizzato (ed eseguito) quanto è accaduto. Questa non è un’opinione: è una qualificazione giuridica precisa.

E poi: si afferma che il biglietto sia stato pagato da Israele. Ma a mia figlia avevano sequestrato il portafoglio e il passaporto, riconsegnati solo prima dell’imbarco. Senza documenti e senza soldi, dove poteva andare? Per Libero, però, la notizia è che Israele ha pagato il biglietto aereo. Ecco a cosa si riduce il giornalismo d’inchiesta.

Israele avrebbe dovuto fare ben altro: individuare e punire i responsabili; chiedere scusa pubblicamente a persone che stavano compiendo, pacificamente, un atto di solidarietà in un territorio che non è nemmeno loro; risarcire i torti subiti. Invece niente. Mentre Libero applaude.

La Farnesina - i funzionari, quelli che lavorano davvero - ha fatto quanto era in suo potere, e ne sono testimone diretto, checché ne dica mia figlia. La politica, invece, è mancata clamorosamente.

Avrebbe dovuto alzare la voce, con tutta l’Europa alle spalle - perché Aurora e gli altri sono cittadini europei, non sudditi. Avrebbe dovuto minacciare conseguenze serie. Non si può dimenticare Re geni. Non si può dimenticare la Flotilla sequestrata in acque internazionali. L’elenco è lungo e vergognoso. Ecco perché anche io non posso ringraziare la Farnesina “politica”. Né l’Europa, che sembra convinta che il tempo rimargini ogni sopruso senza che nessuno paghi. Questo silenzio non è neutralità: è complicità. E ci impoverisce tutti - moralmente prima, economicamente poi, come stiamo già sperimentando.

Dividere gli esseri umani tra chi ha tutto e chi non ha nulla da perdere è pericoloso. E quelli senza nulla da perdere diventano ogni giorno di più. Per Libero, invece, il punto è che mia figlia sarebbe ingrata. Ingrata lei, che per due giorni è rimasta senza documenti, senza soldi, senza poter parlare con un diplomatico italiano, senza alcuna tutela legale. La notizia vera era quella: per 48 ore, lo Stato italiano non è riuscito ad aiutare i propri cittadini illegalmente detenuti, eppure in tanti film si vede che anche al peggior delinquente è consentito fare una telefonata; evidentemente il giornalista di Libero non li ha mai visti. Ma scrivere questo avrebbe richiesto coraggio giornalistico. Più facile attaccare una ragazza.

Fa male vedere certi giornalisti coprire - anzi, giustificare - l’inerzia di una politica che non protegge i propri cittadini e non difende i valori per cui generazioni intere si sono sacrificate. Se anche la stampa smette di pungolare il potere, perdiamo tutti.

Olinto R. Valentini, papà di Aurora



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No, è grave dimenticare chi ci ha aiutato...

Buongiorno papá di Aurora, pubblichiamo volentieri questa sua lettera in difesa del comportamento di sua figlia, ci mancherebbe che un padre non avesse il diritto di stare comunque dalla sua parte.

Ma mi permetta un paio di considerazioni. Nessuno mette in discussione il diritto di chiunque di sposar la causa dei palestinesi e mettersi contro Israele, tanto è vero che non era il tema dell’articolo in questione. Non per testimoniare una mia vicinanza a una causa, ma per lavoro mi è più volte capitato in carriera di andare in zone di guerra o comunque ad alto rischio per la sicurezza personale. Ero consapevole che in quelle situazioni le regole del diritto lasciano il tempo che trovano, non mi sono mai sentito in missione per conto di Dio bensì di un giornale, non ho mai pensato di potere io cambiare il mondo, al massimo raccontarlo anche nelle sue miserie umane. Andare in una zona di guerra non è una simpatica scampagnata, neppure una entusiasmante avventura tipo scalare l’Everest o addentrarsi nella foresta amazzonica, cose che peraltro devono sottostare a permessi e autorizzazioni. È una cosa maledettamente seria che è da irresponsabili prendere alla leggera.

Mi risulta con certezza che sia la nostra Farnesina sia le istituzioni europee sconsigliano caldamente trasferte del genere, non per complicità con qualcuno ma perché hanno a cuore la sorte dei loro cittadini, bene ben più importante di qualsiasi ulivo palestinese e non. Non mi risulta che sua figlia abbia concordato, avvisato o chiesto autorizzazioni per organizzare questa gita assai fuori porta.

Ciò nonostante quando l’inevitabile è accaduto (stante la situazione sul campo non avrebbe potuto andare diversamente) il nostro governo è intervenuto e ha risolto la situazione nel giro di poche ore senza alcun squillo di tromba. Ecco il punto al centro del nostro articolo di ieri: non soltanto sua figlia non ha ringraziato il governo ma con una arroganza che sconfina nella stupidità ha dichiarato che mai l’avrebbe fatto. Le spieghi che l’Italia non ha nessuna responsabilità rispetto a quello che da quelle parti succede da secoli, che proprio per aver saputo gestire da lontano anche quest’ultima tragedia di Gaza quando qualche sciagurato italiano si ficca volontariamente nei guai lo tiriamo fuori rapidamente e senza particolari danni. Seneca diceva: è ingrato chi nega l’aiuto ricevuto, chi lo dissimula; più ingrato chi non lo restituisce ma il più ingrato di tutti è chi lo dimentica.

Alessandro Sallusti