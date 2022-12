Libero premium, dal 19 dicembre contenuti esclusivi e gratis

15 dicembre 2022 a

Liberoquotidiano.it diventa premium. Da lunedì 19 dicembre, in occasione del Natale, ogni giorno i nostri lettori potranno trovare contenuti speciali ed esclusivi delle più celebri firme di Libero: approfondimenti, interviste, video, rubriche e podcast. Il tutto rigorosamente gratis.

Tutti i contenuti premium si potranno trovare sul sito e nello specifico nella sezione "Più Libero". Per accedere a questi contenuti basterà registrarsi gratuitamente al sito o accedere (qualora l'utente avesse già un account creato per acquistare un abbonamento, il sistema di registrazione è il medesimo) inserendo i propri dati nel form di registrazione che viene proposto quando si clicca sul contenuto premium.

Tra i contenuti esclusivi per i lettori registrati la video-rubrica A casa Sallusti, ovvero le interviste realizzate dal messmediologo Klaus Davi ad Alessandro Sallusti, in cui il direttore di Libero parlerà di attualità svelando però anche gli episodi più intimi, divertenti e significativi della propria vita privata. Chi si registrerà potrà poi godere di una sorta di "archivio Vittorio Feltri" e leggere articoli, inchieste e reportage firmati dal fondatore di Libero nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera.

Poi tanti articoli "in tempo reale", dai focus economici di Sandro Iacometti a quelli culturali di Lucia Esposito nei suoi appuntamenti video. E ancora, i podcast a tema sportivo e gli approfondimenti sulla politica e i temi più caldi del momento curati quotidianamente dalla redazione web. Si apre così una nuova era per Libero e Liberoquotidiano.it, nuove finestre informative a costo zero per voi lettori.