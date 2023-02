Massimo Giannini, Senaldi: "La Stampa fa campagna elettorale"

Pietro Senaldi 09 febbraio 2023 a

a

a

I lettori più affezionati la chiamavano “La bugiarda”, falsa e cortese, come ogni buon piemontese, secondo il detto che più fa arrabbiare i sabaudi, ma anche per questo era lo specchio della regione. Oggi di piemontese nella Stampa c’è sempre meno. Il quotidiano ha perso interesse per il proprio territorio di riferimento, preferisce volare alto nei bassifondi del potere romano. Il giornale è diventato militante, con mestiere s’intende, grande spiegamento di firme altolocate, un bel mischione che camuffi la natura politica attraverso l’autorevolezza. Un contenitore credibile e di buon livello per rendere efficace e corrosivo il cuore del prodotto, la parte dove si fa politica e si mena duro. Nella fattispecie il bersaglio, per i lettori disattenti, è il centrodestra, chiunque lo guidi. La conseguenza inevitabile è che la cortesia si è persa per strada e ha lasciato spazio al randello. Del dna però è difficile liberarsi e tra le pagine è rimasta quella tendenza a non raccontare le cose per come stanno ma per come fa comodo che la gente pensi che il mondo giri.

"Sei molto migliore di così". Giannini fa il guru, Senaldi gli ride in faccia | Video

UNICO BERSAGLIO - L’ennesima conferma si è avuta ieri, quando il giornale ha attribuito tra virgolette al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, l’intenzione di insegnare a sparare nelle scuole. L’interessato lo avrebbe confidato al generale dei carabinieri Franco Federici, incontrato nei corridoi di Palazzo Chigi. Fazzolari nega, la Stampa non ha prove, il cronista che ha scritto non era presente ma il fatto che il braccio destro del premier sia appassionato di tiro a segno, secondo l’istinto giornalistico dei colleghi sabaudi, lo inchioderebbe. D’altronde lo scrivente è chiaro: «Immaginiamo che l’idea del sottosegretario sia portare gli studenti al poligono», verga. E se glielo suggerisce la sua fantasia, e la firma pure, come può il sogno non trasformarsi in realtà? Tocca aspettare per vedere chi mente. Ai giudici l’ardua sentenza. Quel che pare chiaro fin da ora è che una legge del genere, che oltretutto dovrebbe prevedere di mettere delle armi in mano a minorenni non tesserati come atleti, non vedrà mai la luce. Però intanto il danno è fatto, all’onorabilità del governo è stata rifilata un’altra pedata. Non ci stupiremmo tuttavia se, alla fine della storia, a perdere credibilità non sarà Fazzolari ma chi ha scritto di lui equivocando, se non inventando, e che un domani, se qualcuno dicesse che un asino vola, l’interlocutore replicasse: «Ma che, l’hai letto sulla Stampa?».

"Ridicolo e infondato". Fazzolari smonta Giannini: la sparata in prima pagina | Guarda



PRIMA I CONTENUTI - Di recente in televisione il direttore del quotidiano torinese ha detto che, a suo avviso, io sono migliore del giornale al quale da vent’anni mi onoro di appartenere. Forse pensava di farmi un complimento, forse era solo una strana battuta. Secondo me, è questione di lana caprina. Io non sono ideologico e per questo non ho mai espresso un giudizio etico su un collega o su un giornale. Non faccio la morale, bado ai contenuti. Infatti non ho mai scritto balle, e tanto meno le ho difese. Sono certo che il direttore sia convinto che il suo quotidiano abbia riportato cose vere, ma sono ancora più certo che la sua sicurezza derivi dal fatto che egli ha gli occhi foderati da fette di prosciutto. In Italia sta accadendo qualcosa che lui non capisce e brancola attingendo al suo brodo di coltura. Quello che, sempre con me presente, gli ha fatto dire in televisione che l’attuale governo arriva dalla fogne e se ne porta addosso ancora l’odore. Finché non si libererà da questo pregiudizio, per quanto bravo, autorevole e attento, il collega sarà sempre pronto a credere che Fazzolari sia Goering, la Meloni sia Eva Braun, Donzelli sia Goebbels e Delmastro sia Eichmann. Nota per i naviganti: anche se si vota tra quattro giorni in Lombardia e Lazio, la campagna elettorale è finita da un pezzo. Lo capisca il Pd, che continua a fare propaganda anziché politica; e chi ci tiene ai progressisti capisca che sparando a zero contro il centrodestra, a qualsiasi costo, fa solo il loro male. Forse gli converrebbe andare a lezioni di tiro da Fazzolari.