Maurizio Costanzo, la scelta del Papa: che fine ha fatto il prete dei funerali

Papa Bergoglio non finisce mai di stupire. Non sono passati che quattro giorni dal funerale di Maurizio Costanzo, celebrato lunedì scorso nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (la “Chiesa degli artisti”), che il cardinale Vicario di Roma, Angelo De Donatis, ha annunciato il licenziamento di don Walter Insero dall’incarico di responsabile della Comunicazione della Diocesi capitolina: gli succede il meno noto don Giulio Albanese. Padre Insero ricopriva il ruolo di portavoce della Diocesi del Papa dal febbraio del 2011, e dall’agosto dello stesso anno è anche il Rettore della celebre Basilica in Piazza del Popolo, prestigiosa mansione che lo ha automaticamente delegato a celebrare lì numerosi funerali di artisti scomparsi negli ultimi anni. Recentemente, prima di quelle di Maurizio Costanzo, aveva officiato le esequie di Gina Lollobrigida.

C’era tuttavia qualcosa di più che legava il giornalista, autore e padre del talk show contemporaneo al giovane presule di origini casertane. Negli anni si era instaurata una vera e propria amicizia, un dialogo costruttivo tra un uomo notoriamente ateo e un giovane prete inusualmente avvezzo alla comunicazione e all’importanza del mezzo televisivo. Maurizio aveva conosciuto don Walter quasi vent’anni fa, quando nel 2004 il pretino nato all’ombra del Vesuvio era stato nominato cappellano presso la sede Rai di Viale Mazzini. Subito il “nostro” scopritore di talenti aveva percepito in lui qualcosa di diverso rispetto ai soliti parroci di provincia sbarcati a Roma con la fame atavica da carrierismo curiale. Raffinato teologo (ha conseguito il dottorato in Teologia nel 2005 con la dissertazione: “La Chiesa è missionaria per sua natura”), don Walter dal 2006 insegna in ben tre differenti corsi di laurea alla Pontificia Università Gregoriana poi, nel 2011, il gran salto.

A pochi mesi di distanza, si diceva, due incarichi importanti: Rettore della Chiesa degli Artisti e responsabile dell’Ufficio comunicazioni sociali e portavoce del Vicariato di Roma. Dopo una manciata di settimane dalla nomina, ecco piombare sulle spalle di don Insero il primo impegno gravosissimo: il coordinamento della comunicazione per la beatificazione di Giovanni Paolo II, compito portato a termine egregiamente e che gli valse, nel 2014, il medesimo incarico in occasione della canonizzazione dello stesso Wojtyla in accoppiata con Giovanni XXIII.

Costanzo di questi avvenimenti aveva parlato con Insero, complimentandosi per il successo conseguito e rafforzando in sé l’idea che si era fatto fin da quel lontano giorno del 2004 in Rai: don Walter aveva una marcia in più. E quella marcia in più l’hanno potuta vedere non più tardi di quattro giorni fa milioni di italiani, incollati alle tv per seguire le commoventi esequie di Maurizio, che hanno come calamitato accanto al suo feretro tutti i volti più noti della televisione e del giornalismo nostrani. Don Walter è riuscito addirittura a strappare un sorriso alla vedova di Costanzo, Maria de Filippi, quando ha raccontato l’aneddoto sullo “spaccio” di cioccolata fondente.



Eppure Bergoglio, per mano del suo Vicario romano, ha deciso proprio adesso, con inspiegabile tempismo, di silurare Insero e agevolare un ricambio che non era certamente urgente. Perché? Se lo domandano in molti, anche se qualche nostra fonte munita di tonaca violacea che abbiamo voluto interpellare ci dice sdrammatizzando che «era nell’aria da mesi, un normale ricambio dopo il commissariamento di fatto attuato dal Papa sul Vicariato di Roma». Del commissariamento del Vicariato di Roma anche noi di Libero abbiamo in effetti scritto qualche settimana fa, la decisione sorprendente di Papa Francesco di nominare una commissione di controllo (composta di soli laici) su tutti gli Enti afferenti alla Diocesi capitolina era arrivata all’indomani dei funerali di Papa Ratzinger. Sembra quasi che le esequie di personalità famose che attirano inevitabilmente l’attenzione mediatica distogliendola da lui provochino l’orticaria al Pontefice argentino. Avevamo anche scritto della strigliata che i vertici della comunicazione vaticana, l’ex direttore di Rai3 Paolo Ruffini e il giornalista e scrittore Andrea Tornielli, rispettivamente prefetto e direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, s’erano presi all’indomani dei funerali di Benedetto XVI per la troppa disinvoltura con cui avevano magnificato il Papa defunto e snobbato quello vivente. Stavolta a farne le spese è stato il povero don Walter Insero, amico e confidente di Maurizio Costanzo ma anche molto legato a tanti altri personaggi dello spettacolo, su tutti Mara Venier. Ci spiace dover nuovamente constatare che l’inevitabile tramonto di questo pontificato è oggettivamente sempre più ricco di decisioni incomprensibili e, talvolta, irrazionali.