Ignazio La Russa, Vittorio Feltri: perché è più democratico di chi lo critica

Ieri i giornaloni hanno dedicato vari servizi al presidente del Senato, Ignazio La Russa, perché si è recato in Israele per testimoniare l’amicizia con il Paese fondato dal popolo ebraico. Una iniziativa lodevole che ha meritato di essere posta in evidenza dalla stampa. La seconda carica dello Stato si è impegnata a garantire amicizia nei confronti del popolo che lo ha ospitato con grazia, assicurandolo che nei suoi confronti non potrà mai più esserci alcun odio. La Russa è stato fotografato con la fronte appoggiata al Muro del pianto, il che ovviamente ha assunto un valore simbolico degno di nota. Insomma il suo viaggio a Gerusalemme è la prova che la destra nostrana non ha alcun legame con i regimi del passato che tanti dolori e ingiustizie hanno inflitto agli ebrei.



Tuttavia segnalo che i quotidiani italiani hanno rimproverato a don Ignazio di non aver pronunciato la solita filippica antifascista, tanto di moda nella sinistra di casa nostra al punto di essere diventata obbligatoria per ogni politico che non abbia nostalgia di Stalin e successori. La questione in sé sarebbe ridicola oltre che insensata se non fosse che in quest’ultimo periodo i progressisti non si fossero inventati l’insorgenza di una sorta di neofascismo immaginario, che provoca scontri tra studenti e non solo soltanto perché i Fratelli d’Italia di fede meloniana hanno preso il sopravvento sugli eredi dei compagni.

Siamo di fronte a una sorta di ubriachezza collettiva che riflette le carenze culturali e civili di un largo strato della pubblica opinione. Non è la prima volta che Ignazio viene criticato in quanto stoltamente viene considerato un erede delle camicie nere nonostante tutta la sua vita testimoni che siamo di fronte a un fedele democratico. Basti pensare a quanti insulti egli ha ricevuto allorché ha dichiarato di possedere il busto del Duce e di non essersene mai sbarazzato. Come se conservare un cimelio fosse un peccato mortale. Roba da matti. Confesso che anche io nell’ufficio che occupo qui a Libero conservo il capoccione di Mussolini benché non fosse che per ragioni di età non ho mai fraternizzato con alcuni manipoli, di cui non ho mai subìto il fascino, ma una punta di disprezzo.