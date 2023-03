L'ignoto è in agguato anche sui mercati. Ma fino a un certo punto

Buddy Fox 31 marzo 2023 a

a

a

«Come sappiamo, ci sono i noti noti, le cose che sappiamo di sapere. Sappiamo anche che ci sono gli ignoti noti, che sarebbe a dire che sappiamo che ci sono cose che non sappiamo. Ma ci sono anche gli ignoti ignoti, le cose che non sappiamo di non sapere». Donald Rumsfeld con questo discorso, come sua abitudine complesso e contorto, pronunciato nel dicembre del 2002 voleva giustificare le intenzioni della guerra in Iraq dicendo che se le armi di distruzione di massa non erano state trovate non significava che non ci fossero. Rumsfeld non era un parvenu, fu il più giovane segretario della Difesa a 43 anni sotto la presidenza Ford, e il più anziano a 74 anni sotto la presidenza Bush, ed è a questo personaggio arguto e controverso e alla teoria degli “unknown unknowns” che Fugnoli, una delle mente più lucide di Piazza Affari, si aggrappa per giustificare l’attuale situazione di pseudo crisi. «Per due anni si è parlato sempre di rischio inflazione o recessione, i riflettori non erano puntati sul sistema bancario che sembrava ben ricapitalizzato. Poi è arrivata la sorpresa». Io so di non sapere, e per questo so, citando Socrate trovo un buon punto di partenza per capire le evoluzioni dei mercati.



È impossibile azzeccare il timing di un evento, ma avremmo dovuto sapere che con un rialzo così impetuoso dei tassi d’interesse e la volontà dei banchieri centrali di mantenere la rotta, i titoli di stato sarebbero stati gli strumenti più penalizzati e che le banche imbottite di questo asset sarebbero state le prime vittime sacrificate. Ma gli investitori che sanno più dei filosofi e ambiscono al posto degli dei tutto questo già lo sapevano. Alla fine del 2022 era circolata la voce di una grossa posizione in opzioni sul Vix costruita da un investitore che puntava sulla volatilità e inevitabilmente sul crollo dei mercati entro il marzo 2023. E in effetti la combinazione poteva essere giusta, rialzo tassi, crack di SVB e crollo delle banche, tutto sincronizzato. Sembrava, perché oltre a una correzione, altro non c’è stato.





Conto corrente, occhio alle banche: i tuoi risparmi a rischio, chi rischia il crac



A volte non basta sapere per guadagnare, serve anche il sentiment e quella non è una conoscenza, è una dote. Due anni dopo Rumsfled, il filosofo Slavoj Zizek aggiunse una quarta categoria alle 3 enunciate dall’ex segretario alla Difesa, “i noti ignoti” (unknown knowns), sono le cose che sappiamo ma non abbiamo il coraggio di ammettere. Ed è forse questa l’attuale situazione dei mercati, e molte volte per salire come motivazione può bastare. NASDAQ: i tassi hanno fatto soffrire le banche ma anche la tecnologia, e ora che i tassi sembrano calare anche il Tech può tornare a respirare. E’ pronto un balzo, target NDX100 a 13.500. BORGOSESIA: siamo su livelli importanti, e sopra €0,82 è un nuovo mondo. SILVER: segui l’argento e troverai il rialzo. Pronti a superare 24,50? [email protected]