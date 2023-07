Salvini e Marine Le Pen, la trattativa segreta: cosa sta per succedere

Andrea Valle 03 luglio 2023 a

Farà sicuramente discutere i retroscenisti della politica italiana (ed europea), la visita in Italia di Marine Le Pen. Già si mormora dell’incontro che la battagliera leader storica del Front National (oggi diventato Rassemblement National) ha fissato a Roma domani con il segretario della Lega Matteo Salvini. Un incontro che non passerà certo sotto silenzio. E sarà difficile derubricarlo a semplice scambio di cortesie tra leader moderati. La campagna elettorale per le europee è già bella e cominciata. Le elezioni (dal 6 al 9 giugno 2024), per oltre 400 milioni di aventi diritto che dovranno eleggere i 705 rappresentanti a Bruxelles rappresentano un momento importante per ridefinire gli equilibri politici europei.

C’è da configurare schieramenti e alleanze, programmi politici e candidati. Chi sta con chi e chi - in caso di vittoria- detterà la rotta. Tanto più che Marine Le Pen non ha mai nascosto la simpatia per il Capitano. Già ad inizio giugno Salvini aveva frenato i facili apparentamenti con il Partito popolare europeo. L’ingresso della Lega nel Ppe «non è all’ordine del giorno», ha dichiarato il vicepremier e ministro alle Infrastrutture in un’intervista. Tuttavia, ha aggiunto: «Continuo a lavorare per un accordo tra tutti i partiti di centrodestra a Bruxelles con l’obiettivo di rendere più incisive alcune battaglie».

Salvini ha bocciato, come era ampiamente prevedibile, l’asse tra Ppe e socialisti che «non crede piaccia agli elettori moderati e di centrodestra» e interrogato il Ppe sui temi dirimenti, cari alla destra in Italia. E tanto per ribadire il concetto da Bruxelles, appena 48 ore dopo, gli europarlamentari della Lega Marco Zanni, presidente gruppo Id, e Marco Campomenosi, capo delegazione Lega, avevano rimarcato la distanza: «I Popolari? Quelli che da decenni mal governano in Ue a braccetto con socialisti e sinistra? No, grazie. Dobbiamo prendere atto, forse, che il Ppe preferisce continuare il cammino con Macron e le sinistre e la maggioranza Ursula. La Lega è al lavoro per contare di più in Europa e cambiare questa Ue che non funziona, partendo proprio da quelle regole che colpiscono l’Italia che socialisti e popolari hanno promosso e votato in questi anni». C’è da vedere come si allineeranno Fratelli d’Italia e Forza Italia. Il Parlamento europeo nel 2024 potrebbe cambiare orientamento. Una inversione di rotta storica. Che sta già rimescolando alleanza, obiettivi e programmi.