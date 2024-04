Allarme rosso: è sparito il senso dell'umorismo

23 aprile 2024 a

Sulla cosiddetta vicenda-Scurati, Libero vi ha raccontato sin dal primo minuto di gioco tutto quello che c’era da capire. Rivediamoli, dunque, i personaggi e gli interpreti. C’è una conduttrice in crisi di ascolti che – oplà – cerca la via del martirio, anzi una seconda giovinezza come una specie di Rosa Luxemburg di Raitre, un’eroina del socialismo rivoluzionario. Viene da ridere a tutti, ma lei sembra molto compresa nella parte. Poi c’è lo scrittore antifascista professionale: che nei giorni pari fattura e nei giorni dispari fa il partigiano.