"V per Vittorio", il podcast di Vittorio Feltri

03 luglio 2023 a

a

a

"V per Vittorio". Due volte alla settimana su tutte le piattaforme audio, sul sito e sui social un appuntamento imperdibile in cui il fondatore di Libero parlerà di tutto: di amore e soldi, di cultura e sport. Rivolgendosi soprattutto ai ragazzi. A comandare sarà la sincerità caratteristica del direttore. Inoltre, occhio alle "frasi da non dire mai", vero e proprio manuale da tenere in tasca con le lezioni di Feltri su come evitare figuracce non solo in pubblico, ma anche dietro le quinte dell'esistenza. Qui di seguito la playlist con tutte le puntate.



Ascolta "V per Vittorio" su Spreaker.