“Non è il metaverso la rivoluzione digitale” - Ascolta il podcast

Sandro Iacometti 28 luglio 2023

Il metaverso, le app, ma anche l'intelligenza artificiale. Le nuove sfide per il futuro e come sta cambiando il mondo. Sandro Iacometti ci fa viaggiare nella vera rivoluzione digitale che viene declinata da Fs, da Tim e da Aci. Ferrovie dello Stato ad esempio grazie a sofisticati sensori è in grado di controllare in tempo reale tutta l'infrastruttura e di intervenire prima che i problemi si verifichino, le tecnologie di Tim permettono di monitorare un'intera città da una sala di controllo e Aci, pioniere della digitalizzazione riesce a gestire i dati di milioni di automobilisti. Ecco da dove parte il futuro. Scoprite come ascoltando qui di seguito il podcast "Non è il metaverso la rivoluzione digitale".





Ascolta "Non è il metaverso la rivoluzione digitale" su Spreaker.