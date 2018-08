«Cambia il passo di questa Regione anche attraverso la ridestinazione di fondi, rivolti agli enti locali, da progetti per richiedenti asilo a reali necessità per i residenti sul territorio da almeno 5 anni». Così ieri l' assessore alle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti. La Regione governata dal leghista Massimiliano Fedriga destinerà 171 mila euro al Comune di Trieste: soldi destinati originariamente ai richiedenti asilo che ora finanzieranno borse lavoro a favore di chi risiede in Regione.