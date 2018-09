La Lega e il Movimento 5 Stelle oltre il 60%, Pd e Forza Italia azzerati. Anche il sondaggio Lorien conferma il trend, e anzi lancia ulteriori, preoccupanti avvertimenti a Maurizio Martina, segretario reggente dei dem, e a Silvio Berlusconi. Il Pd è passato dal 17,8% al 16,8%, un punto in meno nell'estate della tolleranza zero sull'immigrazione e delle polemiche relative ai rapporti tra i vecchi governi di centrosinistra e i Benetton sulle concessioni autostradali. Peggio va a Forza Italia, letteralmente sparita, mangiata dalla Lega e dalla sua marginalità nella polemica politica: gli azzurri crollano dall'11,4% al 8,7%, numeri che rischiano persino di mettere in secondo piano i ragionamenti sulle alleanze per le imminenti regionali in Basilicata, Abruzzo e Trentino Alto Adige.