Dopo la Lega e la Lega delle Leghe, il Carroccio punta ora al mondo, con la nomina di Paolo Borchia, a coordinatore federale della "Lega nel mondo". È, scrive il quotidiano Il Tempo, il modo con cui Matteo Salvini intende lanciare l'opa sul voto degli italiani all'estero in vista delle elezioni europee del 2019, quelle che dovrebbero ridisegnare gli equilibri del continente. La prima sede sarà inaugurata a Londra il prossimo 14 settembre e al progetto avrebbero già aderito un migliaio di italiani sparsi in giro per il globo. Alle elezioni politiche dello scorso 4 marzo, per la prima volta nella sua storia il Carroccio ha eletto due deputati nelle circoscrizioni estere: Simone Billi in Europa e Luis Roberto di San Martino Lorenzato in Sudamerica.