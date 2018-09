Durante il pranzo ad Arcore con i suoi fedelissimi Silvio Berlusconi ha affrontato anche il tema delle elezioni regionali che si terranno in autunno in Abruzzo e Basilicata.

Il Cavaliere, riporta il Corriere della Sera in un retroscena, non crede alla "favola" di Forza Italia al 7 per cento ma si dice convinto che il suo partito sia al 15 per cento, con margini di crescita. E poi c'è il "fattore Berlusconi": gli azzurri sono convinti che possa determinare un balzo in avanti di 5 punti percentuali, "almeno".