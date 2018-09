È nella pancia del Partito democratico in Toscana che si stanno consumando gli scontri più feroci e fino a poco tempo fa impensabili. L'ultimo è scoppiato tra Matteo Renzi e Luca Lotti, un tempo volto simbolo con Maria Elena Boschi del "giglio magico", oggi al centro di una vera e propria rivolta tra i dem.

Lo scorso lunedì, Renzi si è intromesso nelle beghe toscane del partito per sedare gli animi dei dissidenti guidati dall'ex deputato (renziano) Federico Gelli. Il pisano si era candidato alla segreteria regionale dem contro l'ala ortodossa che fa riferimento a Lotti. Come riporta il Fatto quotidiano, Renzi sarebbe riuscito a convincere Gelli a ritirare la candidatura, facendogli accettare di correre in coppia per l'Europarlamento con Simona Bonafé.

L'accordo però è saltato quando Lotti ha deciso di farlo saltare. Stando a un renziano anonimo che ha parlato col Fatto, Lotti: "non voleva che il suo potere decisionale in Toscana uscisse ammaccato: finora qui ha sempre deciso tutto lui, non gli va giù che Renzi lo abbia commissariato". In un attimo rischia di scatenarsi l'effetto slavina: i più vicini a Gelli già minacciano di vendicarsi al congresso nazionale, magari appoggiando Nicola Zingaretti, ma solo per far torto a Renzi.