L'ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, rivela al quotidiano La Stampa il timore che Matteo Salvini possa presentarsi alle elezioni europee di maggio con un partito unico ed egemone di centrodestra. "Per fare un gruppo al Parlamento di Bruxelles servono i numeri e questa è l'occasione per presentarsi con un simbolo unico tra certi partiti di vari Paesi. In questo modo Salvini può cambiare simbolo e forse anche nome. Da fondatore, assieme a Bossi, della Lega, spero però non lo faccia".

Una situazione che si ripete. "Questa non è più la mia Lega" aveva dichiarato, tempo fa, dopo la decisione del nuovo leader di cancellare la parola Nord dal simbolo elettorale. Una scelta che ha addirittura spinto Maroni fuori dal Carroccio. Nonostante si rifiuti di giudicare i suoi successori, l'ex ministro dell'Interno si lascia andare a qualche frase avvelenata: "Sono politici che cercano molti like sui social network e non risolvono i problemi".