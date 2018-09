"Il nuovo segretario del Pd? Le posso anticipare una cosa". Matteo Renzi, ospite di Lilli Gruber, verso la fine di Otto e mezzo su La7 sembra sciogliere le riserve: "Premesso che ancora non c'è un candidato ufficiale, posso dire che ho deciso di votare Simona Bonafè alle primarie per la segreteria del Pd toscano".











Qua la Gruber trasalisce: "Ah, ma la Bonafè in Toscana... Ma come? Le avevo chiesto del Pd nazionale... E io che speravo lei mi facesse il nome di una donna". Renzi, colto in castagna, non sa come rimediare alla supercazzola appena sparata in diretta. Fregarsi con le proprie mani: una specialità di casa Renzi dal 2014, del Pd e della sinistra da sempre.