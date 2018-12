La frattura nel Pd è ormai consumata e a celebrarla è Maria Elena Boschi. Il Partito unico della sinistra è ormai prossimo alla sua fine, con l'imminente uscita dei renziani che andranno a costituire una loro forza politica. E, in vista delle primarie, dal "giglio magico" è già partito il fuoco sul favorito per la competizione dalla quale uscirà il nuovo segretario del Pd, ovvero il governatore in carica del Lazio Nicola Zingaretti. A sparare ad alzo zero ci ha pensato oggi su Twitter la Boschi, che resta una delle figure più vicine all'ex premier ed ex segretario Pd Matteo Renzi: "I principali collaboratori di Zingaretti propongono liste alle europee insieme agli scissionisti di D’Alema per aprire poi un dialogo con il Movimento 5 Stelle. È davvero questo il @pdnetwork del futuro?" ha cinguettato l'ex ministra ed ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio.

Di seguito, il tweet di Maria Elena Boschi: