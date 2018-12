"Il problema non è più Matteo Renzi. La sua stagione, sul piano dell'uomo di partito, è stata fallimentare. E lui cerca di esorcizzare quel risultato, allontanando quel partito da sé, distruggendolo forse". Marco Damilano direttore de L'Espresso sostiene in una intervista a ItaliaOggi che "in quei mille giorni il Paese andava in dissolvenza mentre rimaneva sullo sfondo la figura personale, un po' megalomane. Anche questo documentario su Firenze è rivelativo", "quel «secondo me» è piombato su tutto: sul mondo, sul Pd, sulla politica, e gli ha impedito di vedere il crescere di questa gigantesca antipatia verso di lui, né populismo che avanzava, in Italia e in Europa".

Ma ora qual è il futuro di Renzi? "Farà una cosa sua o farà di tutto per dire che il Pd non è più una cosa sua, perché non c'è più lui", continua Damilano. Col 9 per cento (tanto è accreditato un suo partito) cosa fa ammesso che lo prenda? lui è "un leader del maggioritario, deve essere il primo, il premier, se non è questo, non è. Si può accontentare di una Margherita più piccola, di un Udc più grande? Il progetto del Pd è finito. Mi sento di dirlo. Come Silvio Berlusconi, del resto. Il Pd e il Cavaliere sono soggetti della Seconda Repubblica, del bipolarismo. Sono un po' come la Dc e il Pci nella Prima".