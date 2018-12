L'assenza di Matteo Salvini al Senato, dove il premier Giuseppe Conte stava presentando il maxi-emendamento alla manovra, aveva già scatenato la fantasia dei retroscenisti, che già attribuivano motivi politici alla scelta del vicepremier. Si aspettavano di ritrovarlo comunque alle 17 al Quirinale, dove erano in programma i tradizionali auguri di Natale con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Niente, Salvini non c'era.

Il leader della Lega infatti era già diretto a Milano, come ha spiegato lui stesso: "È inutile che vi inventiate motivi polemici o prese di distanze o che altro... Semplicemente, c'è la recita natalizia di mia figlia, e per nessuna ragione al mondo intendo perderla. E in ogni caso al Quirinale sarà ben rappresentato". Certo il clima a Roma non avrebbe aiutato l'umore del ministro dell'Interno, il nervosismo per una manovra già parecchio amputata da Bruxelles era già difficile da smaltire. Qualcuno ha mugugnato perché comunque il ministro dell'Interno ha partecipato al brindisi con i giornalisti in Regione Lombardia. Ma a spiegare la dinamica di un pomeriggio complicato ci ha pensato lo staff del leghista, come ha riportato il Corriere della sera: "Il ministro non avrebbe fatto in tempo ad arrivare al Colle dopo l'appuntamento famigliare. E trovandosi ormai a Milano, ha incontrato i giornalisti". E subito dopo l'incontro con la stampa, Salvini ha partecipato a una "cena-buffet con risottata", con prezzo di ingresso a 30 euro.