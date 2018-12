Manovra, il regalo miliardario al Sud: così il M5s di Di Maio ha schiacciato la Lega di Salvini

La manovra del cambiamento ha in realtà un sapore molto antico: segna il grande ritorno della spesa pubblica nel Mezzogiorno, evoca i tempi in cui i premier erano illustri democristiani provenienti da Maglie e da Nusco. A pesare sui contribuenti del resto d' Italia non c'è infatti solo il reddito di cittadinanza, che è previsto costi 7,1 miliardi di euro nel 2019 e 8,3 miliardi a regime, due terzi dei quali destinati a finire a sud di Roma.

Sono una miriade i provvedimenti che confermano la supremazia dei Cinque Stelle sulla Lega in campo economico, facendo piovere soldi su tutte le regioni meridionali.

Il buon senso, ad esempio, dice che proprio l' arrivo del reddito di cittadinanza, misura che secondo Luigi Di Maio servirà a creare nuovi posti di lavoro, dovrebbe rendere inutili gli altri strumenti destinati a questo scopo. Soprattutto quelli in vigore nel Mezzogiorno, dove l' assegno a sbafo pioverà copioso (Campania e Sicilia, da sole, avranno quasi il trenta per cento dei beneficiati nazionali).

SISTEMI ANTICHI

La manovra approvata ieri in Senato finanzia invece per altri due anni gli incentivi per l' occupazione al Sud, che riducono i contributi per gli assunti a tempo indeterminato.

Intervento che costerà un miliardo di euro nel biennio, al quale vanno aggiunti 35 milioni per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali nel 2019.

Discorso simile per i lavoratori socialmente utili. Nati nel 1981 per dare un impiego "temporaneo" a chi si trovava disoccupato (le firme sulla legge sono di Giovanni Spadolini, Clelio Darida e altri), sono ancora oggi una presenza fissa nelle piazze meridionali.

Portano voti, alle elezioni di marzo hanno puntato sul M5S e con la nomina di Di Maio a ministro del Lavoro hanno vinto la scommessa. Ora la manovra li ripaga: un articolo della legge di bilancio scritto dai Cinque Stelle stabilisce che le pubbliche amministrazioni «possono procedere alle assunzioni a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori». Il nuovo assistenzialismo grillino, insomma, non rimpiazza quello della prima repubblica, ma lo mantiene e lo potenzia, aggiungendo altri strati di spesa pubblica.

C' è il solito occhio di riguardo per la Sicilia, che fa dire al presidente della regione, Nello Musumeci, che ogni richiesta da lui fatta al governo è stata esaudita: i 540 milioni di euro per le strade e le scuole, i 900 milioni di sconto sulla somma dovuta dall' amministrazione isolana alle casse dello Stato e altre concessioni più che generose, per un totale superiore ai due miliardi.

UNA MANO ALLA RAGGI

Accontentata anche Virginia Raggi. Non solo ottiene dall' esecutivo la possibilità di usare i soldati del Genio per ripianare le buche di Roma, scaricando così il costo della manodopera sulla collettività nazionale, ma pure i soldi che dovrebbero salvare il Campidoglio dal dissesto: 60 milioni nel prossimo biennio «per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale», altri 15 per l' acquisto di macchinari e ben 145 milioni per la manutenzione e l' ampliamento della metropolitana, eterna incompiuta della capitale.

È il vecchio copione secondo cui certe strutture al Nord sono realizzate con i finanziamenti locali, mentre quelle di Roma e del Mezzogiorno vengono tirate su con i denari di tutti. È il caso dell' aeroporto di Reggio Calabria, che sarà ristrutturato con 25 milioni versati dal Tesoro, e di quello Crotone, che si trova a 200 chilometri dall' altro, ma viene beneficiato con 9 milioni di euro in nome della «continuità territoriale».

Schema datato pure quello di pompare soldi al Sud tramite gli istituti universitari. I grillini vogliono creare nel loro feudo di Napoli, all' interno dell' università Federico II, un ateneo che dovrebbe rivaleggiare nientemeno che con la Normale di Pisa. Obiettivo irrealistico, anche perché ci sono due secoli di esperienza ad altissimo livello da colmare, ma intanto i soldi ce li mettono (anche perché non sono i loro).

UNIVERSITÀ IN PUGLIA

Marco Bussetti, ministro dell' Istruzione in quota leghista, aveva detto che per la Scuola superiore meridionale sarebbe stato necessario un investimento di 50 milioni nel triennio, ma l' emendamento votato ieri fa molto di più e stanzia per la "Normale del Sud" ben 95 milioni da qui al 2025. Ai poli universitari tecnico-scientifici meridionali andranno anche le entrate della tassazione al 7 per cento versata dai pensionati che erano andati all' estero e decideranno di tornare al Sud.

Poteva trascurare la Puglia, un governo guidato da un giurista foggiano? Tra le poche proposte formulate dall' opposizione e accolte nella manovra c' è quella «per la promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management» (e poi Giulia Bongiorno si lamenta perché le leggi italiane sono scritte in inglese). Due milioni di euro per il prossimo anno, idea partita dai forzisti pugliesi Mauro D' Attis ed Elvira Savino e fatta propria dai gialloverdi. Perché litigheranno su tutto, ma quando c' è da farsi belli con amici comuni ed elettori un' intesa si trova.

di Fausto Carioti