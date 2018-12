Alla Lombardia e al Veneto che, tramite un referendum svoltosi nell' ottobre del 2017, hanno votato per ottenere la autonomia amministrativa regionale, non si concede ciò che il popolo ha chiesto con il proprio sacro suffragio. Lo Stato nega ogni libertà. Esso se ne infischia della volontà dei cittadini del Nord-Est, non riconosce loro un diritto sacrosanto, quello di trattenere le tasse che versano in misura mostruosa ogni anno al fisco.

Il governo nazionale pensa solo a saziare se stesso per poi distribuire la ricchezza accumulata dai veneti e dai lombardi a chi non è capace di mantenersi con le proprie forze. La prova è evidente.

L' esecutivo più scemo della storia, quello in carica, ha stabilito, nel vietare alle nostre regioni la facoltà di gestirsi in proprio, di versare 2 miliardi di euro alla Sicilia, che da decenni spreca denaro a destra e a sinistra senza riuscire a svilupparsi. Quattrini a iosa all' isola e pugni in faccia ai maggiori contribuenti italiani, cioè ai lombardoveneti. Naturalmente la Lega ha abbozzato, non ha protestato, si è piegata a questa assurda ingiustizia. La manovra che è in corso di approvazione tanto per cambiare penalizza il Settentrione in modo drammatico.

La Sicilia è una regione autonoma incapace di sfruttare la discrezionalità concessale da Roma, tanto è vero che è in perenne crisi finanziaria, essendo corrotta e sciamannata, mentre Veneto e Lombardia, virtuose, non sono autorizzate da questo esecutivo straccione a provvedere a loro stesse benché abbiano ampiamente dimostrato di essere in grado di farlo.

Siamo sconvolti per l' indifferenza di Salvini davanti a questa iniquità.

Comprendiamo il suo desiderio di conquistare la Terronia, per poi comandare nel Paese, ma se il progetto che gli sta a cuore umilia il Nord e lo costringe ad essere subalterno alla Capitale non siamo d' accordo e protestiamo.

Lombardia e Veneto meritano rispetto, l' autonomia. E se Salvini se ne frega di ciò, noi ce ne fregheremo di lui.

di Vittorio Feltri