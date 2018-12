Una spy story italo-russa a Palazzo Chigi turba i sonni di Giuseppe Conte, sempre più terrorizzato da tutto quello che ruota attorno a lui. Dopo gli audio imbarazzanti di Rocco Casalino, sui morti di Genova e i down, ora anche lo spettro di una lunga mano di Mosca a quattro stanze da lui. È il caso della rampante capo ufficio stampa della presidenza del Consiglio, Mariachiara Ricciuti, che come attenuante ha lo stesso difetto del suo presidente: omette nel curriculum passaggi fondamentali. Innanzitutto una militanza convinta con la base più dura della destra sociale, tanto da essere premiata dal sindaco di Roma Gianni Alemanno nel suo ufficio comunicazione con una delibera ad hoc dell' aprile 2013 che provocò polemiche per lo stipendio.

Un amore durato poco per poi approdare alla corte di Antonio Di Pietro, il leader dell' Italia dei Valori. Ma il passaggio più inquietante della sua carriera è quello che la vede come braccio armato in Italia di Igor Danilov, per anni potente capo della propaganda russa ed oggi in Italia con una rete di Onlus attenzionata, com' è logico, dai servizi di sicurezza italiani ma soprattutto da quelli inglesi che operano a loro volta su delega di quelli americani. È stata anche molto attiva nell' Associazione Città Eredi di Bisanzio che ha organizzato alcuni convegni in Italia e nel Centro russo di scienza e cultura di Roma, da sempre passaggio obbligato per tutti quei russi che negli anni sono passati nel nostro Paese. Circostanza vuole che l' Associazione abbia sede in piazza Cairoli 6, proprio nello stesso palazzo in cui lavorava Giuseppe Conte come ospite gradito del suo mentore professor Guido Alpa. E forse proprio questa frequentazione potrebbe essere stata il punto di collegamento tra Conte e la Ricciuti, anche se il presidente ha detto di averla conosciuta solo a Palazzo Chigi.

Certamente Conte mai avrebbe apprezzato una collaboratrice che era stata bocciata all' esame per diventare giornalista professionista e che si era distinta per degli attacchi sguaiati al Presidente degli Stati Uniti.

Rocco Casalino, che è di gran lunga comunque il più intelligente tra i collaboratori che Casaleggio e Di Maio hanno messo vicino a Conte, ha visto con qualche sospetto la smania della sua collaboratrice di accompagnare sempre il premier all' estero e ha deciso di cambiare strategia. Non è stato un caso se Casalino ha accompagnato Conte a Bruxelles durante la crisi di bilancio e non ha voluto la Ricciuti al tavolo della conferenza stampa di fine d' anno. E non gli piace neppure il continuo collegamento della Ricciuti con la portavoce di Luigi Di Maio a Palazzo Chigi, Sara Mangieri, per anni capo ufficio stampa di Antonio Di Pietro, perché vuole essere lui il collegamento con il vicepremier. Attorno al presidente, comunque, è tutto un via vai di collaboratori portati dalle stelle alle stalle: in caduta Andrea Benvenuti, factotum dello studio Alpa, a vantaggio oggi della new entry Alessandro Goracci, nuovo capo ufficio di Conte, già consigliere parlamentare nella commissione di inchiesta sulle banche di Pier Ferdinando Casini nella scorsa legislatura, figlio di Carlo, potente funzionario della Camera, che sta monitorando le mosse della Ricciuti tanto da inserirsi in tutte le trasferte all' estero, a partire da una delicata in Medio Oriente dopo la figuraccia fatta a Tripoli.

Ad ogni modo, passata la bufera della Legge di bilancio, Conte vorrà mettere finalmente ordine non solo al suo staff, ora che si sente sicuro del suo ruolo visto il gradimento che ha, ma soprattutto al governo, dove vuole rimuovere Danilo Toninelli, Giulia Grillo e Alberto Bonisoli. Ed è convinto di farcela nonostante il veto di Di Maio.

di Luigi Merano