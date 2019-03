L'effetto-M5s la Lega lo sta scontando soprattutto nelle sue roccaforte storiche. Secondo il sociologo e sondaggista Arnaldo Ferrari Nasi, intervistato da Italia Oggi, è proprio tra Veneto e Lombardia che il Carroccio perde consensi, in netta contro-tendenza rispetto al dato nazionale. Dove alle politiche del 4 marzo 2018 Matteo Salvini aveva ottenuto il 40%, si è passati oggi nelle intenzioni di voto al 33%. Un dato alto, ma in linea con la clamorosa media delle altre regioni quando ci si sarebbe atteso un exploit.











"La Lega è aumentata in Italia ma è diminuita nel Lombardo-Veneto", spiega Ferrari Nasi. Chi non vota più Lega in quei territori ricchi e produttivi è deluso dalla "mancanza di politiche economiche di questo governo e dallo scontro sulla Tav", concorda il sondaggista sottolineando il traino negativo del governo con i 5 Stelle, a cominciare dall'Alta velocità: "Gli italiani non capiscono certe dinamiche, non capiscono perché non si faccia questa ferrovia, di importanza europea".