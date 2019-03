La valanga s'ingrossa: non solo l'arresto di Marcello De Vito. È indagato anche l'assessore allo Sporte del Comune di Roma, Daniele Frongia, anche lui nel mirino per corruzione nell'ambito dell'inchiesta su Luca Parnasi e il progetto nello stadio della Roma. Un'altra bomba per il M5s e per Virginia Raggi: Frongia è un fedelissimo della sindaca, tanto che la Raggi stessa ai tempi dei pettegolezzi che la riguardarono fu costretta a smentire, affermando che "io non sono il suo amante". Nel filone della medesima inchiesta, sono già scattati quattro arresti, tra i quali quello di De Vito, presidente dell'Assemblea capitolina.