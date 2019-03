Il ministro delle Giustizia, il grillino Alfonso Bonafede, è basito davanti al retroscena sullo sfogo della collega leghista Giulia Bongiorno, che in un Consiglio dei ministri si è sfogata con un altro ministro dopo l'ennesimo scontro con gli alleati grillini: "Ma che ci stiamo a fare ancora qua?", ha detto la Bongiorno secondo il Corriere della sera. "Mi sembra abbastanza assurdo se fosse vero - ha detto Bonafede a L'intervista di Maria Latella su Skytg24 - e non ci voglio credere perché proprio lei, proprio per quanto fatto, il Codice rosso e, tra l'altro, tutte le varie norme in tema di assunzioni nella Pubblica amministrazione, proprio lei sa quanto sia importante questo governo per i cittadini italiani".