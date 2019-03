"Gira voce che dovranno fare questa patrimoniale... immobiliare". La bomba sul governo di Giuseppe Conte arriva da una intercettazione, quella tra due imprenditori romani, Camillo Mezzacapo e Gianluca Bardelli, finiti nell'inchiesta che ha portato in carcere Marcello De Vito, big del M5s della Capitale e presidente del Consiglio comunale romano.











I due cercavano di accreditarsi come trait d'union tra i 5 Stelle e il mondo degli affari, scrive il Tempo che pubblica l'intercettazione integrale, e al telefono si sono lasciati sfuggire una indiscrezione inquietante: si parla di "patrimoniale sulle case dal 4 al 7%", una eventualità che spaventa anche gli imprenditori e i costruttori edili che si muovono e fanno business intorno all'amministrazione grillina di Roma. Loro, i diretti interessati, cercavano un modo per uscirne con meno danni possibili. Al resto degli italiani non resterebbe che pagare.