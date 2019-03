"Mai più con il vecchio centrodestra", continua a ripetere Matteo Salvini. Eppure i sondaggi rilevano che se quell'alleanza si ripresentasse alle elezioni otterrebbe la maggioranza dei voti strappando al Movimento 5 stelle al Sud. Se invece la Lega si presentasse da sola raddoppierebbe i seggi alla Camera e al Senato ma non avrebbe più la certezza della maggioranza, riporta il Tempo, anche se poi si alleasse con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. In questo caso infatti dipenderebbe ancora dai grillini per governare.

Secondo la super media dei sondaggi elaborata da You Trend di Lorenzo Pregliasco, Luigi Di Maio dal canto suo prenderebbe una batosta, come confermano anche le ultime elezioni in Abruzzo e Basilicata. Oggi i 5 Stelle hanno 220 seggi alla Camera. In caso di voto anticipato diventerebbero 125 nel caso in cui il centrodestra si presentasse unito o 162 nel caso in cui la Lega decidesse di rompere con Forza Italia e Lega.

Insomma, il vecchio centrodestra, attualmente otterrebbe in totale 383 seggi su 618 (Lega 135, FI 42, FdI 19 e altri 187 seggi da spartirsi dai collegi uninominali). Come sotto linea YouTrend, per la Lega "i rischi di una corsa in solitaria sarebbero decisamente superiori - in termini puramente probabilistici - alle opportunità, e in ultima analisi il gioco non varrebbe la candela".