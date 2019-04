"Non è che Silvio Berlusconi non voglia lasciare il timone di Forza Italia: è che non può lasciarlo a eredi, tipo Giovanni Toti, che non sanno da che parte stare o che per paura di perdere la poltrona si accodano al carro di altri". Non usa giri di parole, Alessandro Sallusti, e nel suo editoriale sul Giornale picchia duro con l'ex collega, oggi governatore della Liguria sostenuto dal Cav e che dal Cav sogna di andarsene, per diventare la "seconda gamba sovranista" del nuovo centrodestra targato Matteo Salvini.











"La tradizione di Forza Italia è di fare da apripista, non il gregario - sottolinea il direttore - e questo dovrebbe valere anche in un periodo di magra elettorale. Scimmiottare Salvini (che oggi elettoralmente vale tre volte tanto) o la Meloni (che pesa meno della metà) equivale ad ammettere di non avere più né idee né identità". "Non c'è dignità - aumenta il carico Sallusti - e pure la credibilità, per uno che arriva dalla storia di Giovanni, lascia il tempo che trova".

Allora, cosa c'è dietro? Sallusti la butta lì: "Non sappiamo, come qualcuno sostiene, se Toti e altri come lui abbiano fatto qualche patto con Salvini per svuotare Forza Italia dall'interno, magari anche attraverso Giorgia Meloni. Ma se così fosse sarebbero patti che riguardano il loro futuro politico personale, non il nostro e tanto meno quello del Paese". "Spiace dirlo - conclude amareggiato -, ma non ci sono più i Toti di una volta, disposti a sacrificarsi, come fece l'Enrico nazionale, anche per una causa persa".