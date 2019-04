"Matteo Salvini leader? Lui è stato abile a portare la Lega dal 4 al 30%, ma il centrodestra è un'altra cosa". Mara Carfagna, in una intervista a La Stampa boccia il leader della Lega e le sue aspirazioni de leader del centrodestra. L'alleanza tra Carroccio, Forza Italia e Fratelli d'Italia esiste solo a livello locale ma non a livello nazionale. "E invece è interesse del Paese che vi sia, perché dove governa, come Veneto e Lombardia, il centrodestra garantisce crescita, sviluppo e benessere, mentre va steso un velo pietoso sugli esperimenti grillini come il modello Roma, che è una vergogna internazionale".

"Ora la priorità", continua la vicepresidente della Camera, "è ottenere un buon risultato alle Europee. Il Ppe deve capire che un'Europa fatta solo di vincoli e parametri non va bene, ma i voti ai partiti sovranisti sono voti persi politicamente. Sì, faccio un appello al voto utile, perché i sovranisti europei negano solidarietà all'Italia sui migranti e sul bilancio". E Salvini "se è felice di governare con i 5 stelle, aumentare le tasse, sostenere dittatori come Maduro e bloccare i cantieri è un problema suo. Quando governa con noi la Lega garantisce crescita e benessere e opere pubbliche".

Eppoi, conclude, "le leadership non si costruiscono e né si archiviano in laboratorio. Silvio Berlusconi è stato confermato leader da milioni di elettori. Noi non dobbiamo inventare piattaforme on line né organizzare primarie. Berlusconi un anno fa ha preso il 14 per cento. Poi è vero che per noi non è una stagione facile per varie ragioni. Dobbiamo avere una linea chiara e definita: siamo il partito delle opere pubbliche e di un welfare non assistenziale. Certo, Berlusconi non può fare tutto da solo, il partito non può pesare sulle sue spalle: c' è bisogno di una struttura, organismi che si assumono responsabilità della linea politica, scelte sul territorio. E gli staff non li sostituiscono. Lo dicono in tanti in giro per l'Italia". La scissione? "Giovanni Toti mi pare averla già consumata e faccio gli auguri a Giorgia Meloni".