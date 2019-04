Dietro al leader riconosciuto Silvio Berlusconi, acque agitate dentro Forza Italia. E Renato Mannheimer, sul Giornale, riporta i risultati di un sondaggio di Istituto EumetraMR sul possibile "delfino" da affiancare al Cav. Sia tra gli elettori complessivi, sia tra quelli (il 9%) che si professano elettori forzisti "vince" Antonio Tajani, attuale vice di Berlusconi.







Segue a breve distanza, anche sorprendentemente, Giovanni Toti, il governatore della Liguria in rotta da mesi con i vertici del partito e sempre più vicino a Matteo Salvini e ai "sovranisti", tanto da aver partecipato con entusiasmo alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Torino, lo scorso weekend, definendolo "il mio mondo". Indicare lui come nuovo leader forzista significherebbe, di fatto, sconfessare la linea moderata fin qui tenuta e rilanciare quella "salvinista". Una rivoluzione.

E le donne? Mannheimer, come per Tajani e Toti, non riporta cifre e percentuali, ma precisa che Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, appaiate per popolarità: "la Gelmini attrae relativamente più consensi tra gli elettori di Forza Italia" e "appare godere di un radicamento maggiore nelle zone settentrionali", mentre la Carfagna è più popolare al Sud. Anche alla luce di questo dato, la sua esclusione dalle liste per le elezioni europee è destinata a fare ancora maggior rumore.